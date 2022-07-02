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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşil Aksaray için ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

İHA

Yeşil Aksaray için ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Aksaray Belediyesi, Aksaray’ın eski “Yeşil Aksaray” ismine kavuşması için kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.
Şehre yeniden Yeşil Aksaray kimliği kazandırmak adına birçok çalışma gerçekleştiren Aksaray Belediyesi ekipleri geçtiğimiz günlerde alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanan Ebulfeyz Elçibey Caddesinde ağaçlandırma çalışması başlattı. Belediye ekipleri cadde boyunca bulunan kaldırımlarda, refüjde ve kavşaklarda yeşillendirilmek üzere ayrılan alanlara uygun süs bitkileri ve ağaçlar dikiyor. Yaklaşık 350 adet süs bitkisinin toprakla buluşturulduğu ağaçlandırma çalışması aralıksız devam ediyor.
Şehir genelinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeşil alan varlığının son 3 yılda ciddi oranda artırıldığına dikkat çekti. Başkan Dinçer şehri yeniden Yeşil Aksaray kimliğine kazandıracak çalışmalar yaptıklarını belirtti.

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