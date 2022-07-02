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AK Parti Aksaray İl İstişare Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirildi

İHA

AK Parti Aksaray İl İstişare Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirildi

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı Aksaray İl İstişare Toplantısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantı öncesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İç Anadolu Bölgesi’nden Sorumlu Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Nureddin Çelik ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından heyet, İl İstişare Toplantısı için Kültür Merkezine geçti. Toplantı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve beraberindeki heyet, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve parti seçim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Türkiye’de 20 yılda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde tarihi adımlar atıldığını belirterek, “İlkleri başardık, her biri başlı başına bir devrim olan, düşünülmesi birçok siyasetçi için hayal olan projeleri gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz 20 seneden bu yana her zorluğu nasıl atlattıysa, Allah’ın izniyle aynı ve kararlı şekilde yoluna devam edecektir. Hiç kimsenin endişesi olmasın” dedi.
AK Parti Aksaray Teşkilatı’nın 2023 seçimlerine hazır olduğunu vurgulayan Altınsoy, “Kapı kapı dolaşıp hemşehrilerimizin gönüllerine girmeye, gönüllerini almaya gayret edeceğiz. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yaz da, meclisin tatile girmesiyle milletvekillerimizle, tüm kademelerimizle birlikte Aksaray’da gitmedik ev, çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız gibi gece gündüz demeden bütün gücümüzle her vatandaşımıza ulaşmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Gördüğümüz herkesi kucaklayacağız, ulaşabildiğimiz her eli sıkacağız, anlatacağız, gönülleri fethetmeye devam edeceğiz. 2023 hedefiyle, dünya liderimizi tekrar Cumhurbaşkanı yapmak ve AK Partimizi iktidara taşımak için, dava arkadaşlarımızla, gönül yoldaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. İnşallah 2023’te zafer AK Parti’nin olacak, Cumhur İttifakının olacak, aziz milletimizin olacak. Aksaray AK Parti ailesi olarak biz hazırız. İlk günkü aşkla 2023 hedefimizle, 2053 ve 2071 vizyonumuzla durmak yok yola devam diyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmasında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Belediye Başkanı Evren Dinçer ise, “Görevi devraldığımız günden itibaren teşkilatlarımızla birlik, beraberlik içerisinde şehrimize ve hemşerilerimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de yine teşkilatımızın kıymetli üyeleriyle şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah özverili çalışmalarımız neticesinde 2023 seçimlerinde en yüksek oyu alan şehirlerden olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
2023 seçimleri için birçok konuyu toplantıya katılanlara aktarıp karşılıklı diyalog halinde istişarelerde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimlerine dair çeşitli hususlara değinerek, bu süreçte teşkilat mensuplarına büyük görev düştüğünü vurguladı. Yavuz, “Sandık milli iradenin yıkılmaz kalesidir' diyen Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çıktığımız bu kutlu davada elimizden geleni yapacağız. 2023 seçimleri atmosferine girerken, siz teşkilat mensuplarımıza çok büyük görevler düşüyor. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.
Soru cevap şeklinde geçen istişare toplantısı, müzakereler ile devam etti. AK Parti Aksaray İl Başkanlığında il seçim komisyonu ile yapılan toplantının ardından İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'un, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Nureddin Çelik ve Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez’e günün anısına hediye takdim etmesiyle program sona erdi.

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