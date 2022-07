Hasandağı tırmanışı için pedal çevirdiler

Aksaray’da 4 farklı kategoride 80 bisikletçi Helvadere Turnuvasında Hasandağı tırmanışı için pedal çevirerek zorlu parkurda bir birileri ile yarıştı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Bisiklet Federasyonu tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen Helvadere Turnuvası Hasandağı Tırmanışı tamamlandı. Dağılgan Spor Tesislerinde 4 farklı kategoride başlangıç alan 80 sporcu Sağlık Köyü, Akhisar Köyü, Karkın Köyü ve Helvadere Beldesi parkurlarının ardından 3 bin 268 rakımlı Hasandağı’nın 2 bin rakımlık bölgesine tırmandı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelerek yaklaşık 40 kilometrelik parkurda etaplara göre yarışan bisikletli sporcular U17, Gençler, Büyükler ve Masterler halinde dereceye girdi. Her bir kategoride tırmanışı ilk 5 içerisinde tamamlayan sporculara federasyon ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ödül takdim edildi.



Asfalttan toprağa, topraktan kayalığa yarıştılar

Dağılgan Spor Tesislerinden başlatılan yarış ilk olarak asfalt zemin üzerinde yapıldı. Helvadere Beldesine kadar asfalt parkurda yarışan 4 farklı kategorideki sporcular Bozkurt düzlüğündeki toprak parkur ile Hasandağı tırmanışına hazırlandı. Toprak parkuru tırmanışın ilk noktasına gelerek tamamlayan sporcular bu kez pedallarını kayalık alan içerisindeki dar yolda devam ettirdi. Sporcular son olarak Hasandağı’nın 2 bin rakımlık alanındaki beton yolda yarışı tamamladı.

Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön, “Federasyonumuzun her hafta en az 4 noktada faaliyetleri var. Bunlar yol ve dağ bisikleti olarak çeşitli etaplarda yapılıyor. Bunların hemen hemen hepsine katılım gösteriyorum. Fakat ilk defa Türkiye’de çok farklı çok güzel bir etaba Aksaray yarışına katıldım. Hasandağı eteklerinde yapılan yarış, parkurun güzelliği, parkurun son 5 kilometre etabındaki zorluğu ve onun tatlı bir tırmanışı Türkiye’de yapmış olduğumuz yarışlar içerisinde çok farklı bir güzellik kazandırıyor. Biz bu yarışları Gençlik ve Spor İl müdürlüğümüzün, il temsilciliğimizin ve değerli sponsorumuzun katılımıyla yapılan bu yarışı önümüzdeki sene uluslararası takvimde yer alması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Zira buranın tanınması lazım, bilinmesi lazım, görünmesi lazım ki bisiklet sporu diğer sporlar içerisinde çevreye, sağlığa, kültüre, turizme çok büyük katkı veren bir spor dalıdır” dedi.

Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nın son şampiyonu Abdulkadir Kelleci, “Aksaray çok epik bir yarış oldu. Gerçekten çok tırmanışıyla ünlenen ilk organizasyondu. Zaten zor olacağını biliyordum. Buna da hazırlıklı geldim. 2 gün önce geldim. Tabi Hasandağı, hayatımda hiç çıkmamıştım. Baya eksikti hayatımda onu da tamamlamış oldum. Yaptığım başarıdan ve performanstan dolayı da mutluyum. Dünyanın her yerini gezdim. Avrupa’daki parkurlarla hiçbir farkı yok coğrafyamızın buradaki parkurda gerçekten yabancı ülkelerdeki parkurlarla eş değer bir parkurdu. Bunun farkındayım sadece mutluyuz. Böyle organizasyonların ülkemizde daha fazla olmasını diliyorum” diye konuştu.

