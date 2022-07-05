Aksaray’da tefeci operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray’da tefecilik ve suç gelirlerinin aklanması çerçevesinde 20 kişiye yüksek faizle para temin eden 4 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, tefecilik ve suçtan elde edilen gelirlerin önlenmesi amacıyla çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tespit ettikleri 4 şüpheli üzerinde takip başlattı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye basan KOM ekipleri Aksaray merkezli Kayseri ilinde baskınlar yaptı. 2 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 4 şüphelinin işyeri ve ikametlerinde yapılan aramada, 821 bin 250 TL, 179 bin Sterlin ve 6 bin Euro bedelli 52 adet senet, 434 bin 754 TL değerinde ziynet eşyası, çok sayıda tapu ve doküman, 8 bin 320 Sterlin, 3 bin 80 Euro, 2 bin 155 ABD Doları ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ile kartuş ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden M.Y. (52) isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.