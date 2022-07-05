Aksaray Belediyesi kurban kesim yerlerini belirledi

Aksaray Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban kesimi yapabilmeleri için yer belirlemesi yaptı.

Aksaray Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı koşullarda kurban ibadetini yerine getirmesi için gerekli önlemleri aldı. Belediye tarafından 12 farklı nokta kurban kesim alanı olarak belirlendi. Belirlenen alanların dışında kurban kesimine izin verilmeyecek. Aksaray Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini yerine getirirken işlerini kolaylaştırmak için kesim noktalarında hazırlık çalışmalarına başladı. Kurban kesim noktalarına vatandaşların işleri kolaylaştıracak caraskal kurulacak. Temizlik ekipleri, bayram boyunca kurban kesim alanlarında oluşan atıkları sık sık temizleyecek. Belediye tarafından belirlenen kurban kesim yerleri dışında, park, cadde, sokak, meydan, yol gibi kamuya açık yerlerde kurban kesimi gerçekleştirenler hakkında idari işlem başlatılacağı bildirildi.

Aksaray Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri:

“Coğlaki Mahallesi Pazartesi Pazarı alanı, Kılıçarslan Mahallesi Salı Pazarı, Kurtuluş Mahallesi Çarşamba Pazar alanı, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Çarşamba Pazarı, Hacılar Harmanı ve Selçuklu Mahallesi Perşembe Pazarı, Şifahane Mahallesi Cuma Pazarı, Büyük Bölcek Mahallesi Cumartesi Pazarı, Fatih Mahallesi Pazar Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ Kapalı Semt Pazarı, Yeni Mahalle Mezbahane Entegre Et Tesisleri” olarak belirlendi.

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