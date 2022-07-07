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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da Kurban Bayramı yoğunluğu

İHA

Aksaray’da Kurban Bayramı yoğunluğu

Aksaray’da Kurban Bayramı'na 2 gün kala bayramlık alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar sokakları doldururken, trafikte ve mağazalarda yoğunluk yaşandı.
Aksaray’da vatandaşların bayram alışverişi telaşı yoğunluk oluşturdu. Başta Kapalı Çarşı olmak üzere Şemsiyeli Sokak ve Eski Sanayi Caddesi'ne akın eden vatandaşlar sokakları doldururken, kentin trafiğinde de bayram yoğunluğu yaşandı. Bazı cadde ve sokaklarda araç trafiği durma noktasına geldi. Vatandaşlar bayramlık kıyafetlerini almak için giyim mağazalarında ve mağazaların sokaklara açtığı tezgahlara ilgi gösterdi. Bayramların vazgeçilmezi olan şeker ve lokumun adresi olan kuruyemişçilerde ise kuyruklar oluştu. Giyim ve kuruyemiş esnafı, bayram alışverişindeki yoğunluktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Gurbetçilerin memleketine döndüğü kentte bayram alışverişine çıkan gurbetçiler yaşadıkları duyguları anlattı. Almanya’dan Kurban Bayramı için eşi ile memleketi Aksaray’a gelen Gülten Köksal (45), “Çok güzel, heyecanlıyım. Kurbanımızı da keseceğiz. Yurtdışında daha sakin geçiyor. Ama burada çok heyecanlı geçiyor. Yoğunluk güzel, insanlar alışveriş yapıyor. Çocuklarını büyüklerini sevindiriyor. Mutluluk veriyor, bizim de hoşumuza gidiyor” dedi.
Sedat Köksal (47) ise, “Şu anda bayram için Aksaray’dayız. Kurban Bayramı için heyecanlıyız. Alışveriş güzel gidiyor. Mağazalarımızda doluluk bayağı yoğun, şu anda mutluyuz bayramımız Aksaray’da geçeceği için” diye konuştu.
Giyim mağazası işletmecisi Mustafa Köse (63), bu bayram yoğunluğun azaldığını söyleyerek, “Biraz yoğunluk var ama geçmiş yıllarda olduğu kadar değil. Her geçen yıl biraz daha düşüyor. Her şeye rağmen belli oluyor. Gurbetçilerimiz yeni yeni gelmeye başladı. Anne babasını sevindirmeye, ondan sonra eşini dostunu ziyarete gelen gurbetçilerden bizler de istifade ediyoruz” dedi.
Kuruyemişçi Süleyman Ay (35) ise, “Bayramımız geldi, yoğunluğumuz başladı. Şu anda zaten görüyorsunuz milletimiz kuruyemiş ve lokumlarla bayram alışverişini yapıyor. Sabahın erken saatlerinde başlıyor mağazamızın yoğunluğu, aynı şekilde gecenin geç saatlerine kadar milletimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani şu anlık bu şekilde devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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