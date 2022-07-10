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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuz Gölü´nde binlerce yavru flamingo yumurtadan çıktı

DHA

Tuz Gölü´nde binlerce yavru flamingo yumurtadan çıktı


Hilmi YOL/ AKSARAY, (DHA)TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'nde şimdilerde yavru flamingolar ağırlanıyor. Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü´nde, yumurtadan binlerce yavru çıktı.
Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Göl, ülkenin tuz ihtiyacını büyük oranda karşılarken, kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok tür de ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor. Tuz Gölü´ne her yıl gelen on binlerce flamingo, gölde beslenerek, kuluçkaya yatıyor. Üreme alanında seçici flamingolar, özellikle Aksaray´ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan Tuz Gölü´nün güneyini tercih ediyor. Kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu Tuz Gölü´nde beslenerek bölgede renkli görüntüler oluşturuyor. Gün batımıyla görsel güzellik sunan Tuz Gölü, ayak hastalıklarına iyi geldiğinin söylenmesiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye de ev sahipliği yapıyor.
'FLAMİNGOLARIN RAHATSIZ EDİLMEMESİ İÇİN ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK'
Eskil Belediye Başkanı Yardımcısı Veli Batur, "Bu yıl flamingolar kuluçkadan çıktı. Flamingo yavruları sağlıklı bir şekilde büyüyorlar ve bol flamingo yavrusu var.  Geçen yıl Tuz Gölü'nü besleyen kanalların çiftçilerin kapatması sonrası yavruların olduğu bölgede kuraklık oluşmuştu bunun sonucunda yavru flamingolar ölmüştü. Yetkilerin çalışması sonucu su kaynaklarının açılması ve yağışların bu yıl bol olması nedeni ile hem flamingo yavru ve anaçlarda popülasyon arttı. Biz de Eskil Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Yavru flamingoların rahatsız edilmemesi için vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yavru flamingolar bu bölgede rahat bir şekilde büyüyüp, tekrar göç yoluna devam edecekler" dedi.
Eskilde yaşayan Mustafa Sanlav ise "Flamingo denince Eskil, Gölyazı ile Cihanbeyli akla gelir. Flamingoların üreme alanı ilçemize yakın bir bölgede. Yağışların bol olması nedeni ile bu yıl Tuz Gölü bereketlendi. Su olunca flamingoların sayısı da ciddi şekilde arttı. Kuluçkadan çıkması Tuz Gölü'ne ayrı bir renk kattı. Akşam gün batımımda ise kuşların uçuşu ise sanki cenneti burada yaşıyormuş gibi his veriyor. Bu flamingolar görmeye gelenler de çoğaldı" diye konuştu.  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-07-10 10:47:26

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