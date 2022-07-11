Ihlara Vadisi´ne bayramda yabancı turist ilgisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ihlara Vadisi´ne bayramda yabancı turist ilgisi

DHA

Ihlara Vadisi´ne bayramda yabancı turist ilgisi


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)-AKSARAY'ın doğal güzelliğiyle ilgi çeken Ihlara Vadisi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, "Özellikle Avrupa ülkeleri, Güney Amerika ile Uzak Doğu ülkelerinin yoğun ilgisinden biz çok memnunuz. İnsanoğlunun medeniyet değerleri ürettiği ve yaşadığı dünyanın en büyük kanyonu Ihlara Vadisi'dir. Yer yer 150 ile 200 metre derinliğe ulaşıyor. Vadi tam anlamıyla 14 kilometre içinde menderesler çizerek çok güzel görünüm sağlıyor" dedi.
Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi'nde, turistler, tarihi ve doğal güzelliklerin keyfini çıkarıyor. Kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ihlara Vadisi, Kurban Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Yerli ve yabancı turistler, vadi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Turistler kiliseleri ziyaret edip, 14 kilometre yürüyüş yaptı.
'HEDEFİMİZ 1 MİLYON MİSAFİR'
 Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan turistlerin ilgisinden memnun olduklarını belirterek, şunları söyledi:
''Özellikle Avrupa ülkeleri, Güney Amerika  ile Uzak Doğu ülkelerinin yoğun ilgisinden biz çok memnunuz. Her yıl Ihlara Vadisini yarım milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Şu an yılın ilk 6 ayında 250 bin ziyaretçi sayısını ulaştı. İkinci altı ayda daha fazla yerli ve yabancı misafir bekliyoruz.  Geleceğe dönük hedefimiz ise 1 milyondur. Buraya gelen misafirlerimiz doğa, tarih ve kültürle baş başa kalıyor. Misafirlerimize başta yürüyüşü tavsiye ediyoruz. 394 basamaklı merdivenleri inen gruplar vadinin içinde yürüyüş yollarının düzenlenmesiyle  beraber vadideki kiliselere rahat bir şekilde çıkış yapabiliyorlar. Vadi tabanındaki Melendiz çayının şırıltısıyla beraber 7  ve 14 kilometrelik etapları yürüyen gruplarımız var "
'TESCİLLENMİŞ 100´ÜN ÜZERİNDE KİLİSEMİZ VAR'
Doğan, "Vadi tam anlamıyla 14 kilometre içerisinde menderesler çizerek çok güzel bir görüntü veriyor. Vadi içerisinde inen insanlar ayaklarını suya sokarak ve çardakların üzerinde çaylarını yudumlayarak 1 günlerini burada geçiriyorlar. Bunun yanında vadi içinde binlerce kaya oyma mekan var. Tescillenmiş 100´ün üzerinde kilise var. Kiliselerin pek çoğu vadiye gelen misafirler tarafından ziyaret edilebiliyor.  Özelikle Roma ve Bizans döneminden kalan bu kiliseleri sıklıkla ziyaret ediyorlar. Ihlara Vadisi tarih ve kültürü bize sunarken, doğal güzellikleriyle gelen misafirlerini ağırlıyor " diye konuştu.
Almanya´dan gelen gurbetçi Gökhan Eroğlu  ise "İzine gelmişken cennet vatanımızın güzelliklerini karış karış geziyoruz. Ihlara vadisine gelince gerçekten çok mükemmel bir coğrafi yer olduğu gördük.'' dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-07-11 11:14:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sellerin yıkamadığı Eğri Minare asırlardır ayakta
YEREL HABERLER Sellerin yıkamadığı Eğri Minare asırlardır ayakta
700 yıllık 'Kanlı Pelit' efsanelerle yaşıyor
YEREL HABERLER 700 yıllık 'Kanlı Pelit' efsanelerle yaşıyor
Tuz Gölü´nde binlerce yavru flamingo yumurtadan çıktı
YEREL HABERLER Tuz Gölü´nde binlerce yavru flamingo yumurtadan çıktı
Hastanelik olan acemi kasap: İlk yaralanan ben miyim?
YEREL HABERLER Hastanelik olan acemi kasap: İlk yaralanan ben miyim?
Acemi kasaplar hastanelik oldu
YEREL HABERLER Acemi kasaplar hastanelik oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.