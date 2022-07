Ihlara Vadisi´ne bayramda yabancı turist ilgisi

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)-AKSARAY'ın doğal güzelliğiyle ilgi çeken Ihlara Vadisi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, "Özellikle Avrupa ülkeleri, Güney Amerika ile Uzak Doğu ülkelerinin yoğun ilgisinden biz çok memnunuz. İnsanoğlunun medeniyet değerleri ürettiği ve yaşadığı dünyanın en büyük kanyonu Ihlara Vadisi'dir. Yer yer 150 ile 200 metre derinliğe ulaşıyor. Vadi tam anlamıyla 14 kilometre içinde menderesler çizerek çok güzel görünüm sağlıyor" dedi.

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi'nde, turistler, tarihi ve doğal güzelliklerin keyfini çıkarıyor. Kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ihlara Vadisi, Kurban Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Yerli ve yabancı turistler, vadi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Turistler kiliseleri ziyaret edip, 14 kilometre yürüyüş yaptı.

'HEDEFİMİZ 1 MİLYON MİSAFİR'

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan turistlerin ilgisinden memnun olduklarını belirterek, şunları söyledi:

''Özellikle Avrupa ülkeleri, Güney Amerika ile Uzak Doğu ülkelerinin yoğun ilgisinden biz çok memnunuz. Her yıl Ihlara Vadisini yarım milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Şu an yılın ilk 6 ayında 250 bin ziyaretçi sayısını ulaştı. İkinci altı ayda daha fazla yerli ve yabancı misafir bekliyoruz. Geleceğe dönük hedefimiz ise 1 milyondur. Buraya gelen misafirlerimiz doğa, tarih ve kültürle baş başa kalıyor. Misafirlerimize başta yürüyüşü tavsiye ediyoruz. 394 basamaklı merdivenleri inen gruplar vadinin içinde yürüyüş yollarının düzenlenmesiyle beraber vadideki kiliselere rahat bir şekilde çıkış yapabiliyorlar. Vadi tabanındaki Melendiz çayının şırıltısıyla beraber 7 ve 14 kilometrelik etapları yürüyen gruplarımız var "

'TESCİLLENMİŞ 100´ÜN ÜZERİNDE KİLİSEMİZ VAR'

Doğan, "Vadi tam anlamıyla 14 kilometre içerisinde menderesler çizerek çok güzel bir görüntü veriyor. Vadi içerisinde inen insanlar ayaklarını suya sokarak ve çardakların üzerinde çaylarını yudumlayarak 1 günlerini burada geçiriyorlar. Bunun yanında vadi içinde binlerce kaya oyma mekan var. Tescillenmiş 100´ün üzerinde kilise var. Kiliselerin pek çoğu vadiye gelen misafirler tarafından ziyaret edilebiliyor. Özelikle Roma ve Bizans döneminden kalan bu kiliseleri sıklıkla ziyaret ediyorlar. Ihlara Vadisi tarih ve kültürü bize sunarken, doğal güzellikleriyle gelen misafirlerini ağırlıyor " diye konuştu.

Almanya´dan gelen gurbetçi Gökhan Eroğlu ise "İzine gelmişken cennet vatanımızın güzelliklerini karış karış geziyoruz. Ihlara vadisine gelince gerçekten çok mükemmel bir coğrafi yer olduğu gördük.'' dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

