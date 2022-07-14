Düğünde havaya ateş açıp, 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açarak davetlilerden Serdar Baydar (48) ve Arif Balkış'ı (42) yaralayan Mehmet Ali B. (44), polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Taşpazar Mahallesi'nde Ebulfez Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Apartman önünde yapılan düğüne katılan şüpheli, tabancayla rastgele havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, davetlilerden Arif Balkış'ın ayak bileğine; diğeri de Serdar Baydar'ın sağ kalçasına isabet etti. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, tedavileri sonrası taburcu olduğu belirtildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, havaya ateş açan kişinin, davetlilerden Mehmet Ali B. olduğunu saptadı. Gece evinde polis tarafından yakalanan Mehmet Ali B.'nin, ilk ifadesinde, düğün sahibiyle aynı köylü olduğunu ve davet üzerine gittiğini, rastgele tabancayla ateş açtığını söylediği öğrenildi. Mehmet Ali B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-07-14 16:04:52



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