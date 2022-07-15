Aksaray'da şehitler dualarla anıldı

Aksaray’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitlikteki çelenk sunumunun ardından şehitler mezarları başında dualarla anıldı.

Yurt genelinde olduğu gibi Aksaray’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde çeşitli programlar düzenlendi. Aksaray Şehitliğinde düzenlenen çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayrak töreni gerçekleştirildi. Bayrak töreninin ardından Aksaray İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in Kur’anı Kerim tilaveti eşliğinde dualar edildi. Daha sonra başta 15 Temmuz Şehidi Önder Güzel’in kabri olmak üzere şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Şehit ailelerinin de bulunduğu şehitlikte mezarlara karanfiller konularak, şehit aileleri ile birlikte dualar edildi. Şehitlerin mezarları başındaki aileleri duygu dolu anlar yaşarken, il protokolü ve vatandaşlar şehitlerin yakınlarını yalnız bırakmadı. Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi idarecileri de tek tek şehitlerin kabirlerini gezerek karanfil bıraktı. Mezarların temizliğini de yapan POMEM idarecileri vatandaşlarla birlikte dua ederek şehitleri andı.

Programa, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber, şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.