Hasan Dağı´ndan 15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtular

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da sporcular 15 Temmuz şehitleri anısına Hasan Dağı'ndan yamaç paraşütüyle uçtu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6'ncı yılı kapsamında 2 bin metre yükseklikteki Hasan Dağı'ndaki uçuş pistinden havalanan pilotlar Kargın köyüne kadar uçtu. Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonaları Türkiye Organizasyon Sorumlusu Abdullah Kahraman, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimiz için kalkış yapıyoruz. Bugün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise tekrar acil şifalar diliyorum. Bugün ayrıca, Ömer Halisdemir ve Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan Daire Başkan Yardımcısı 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel anısına da uçuş gerçekleştirdik.'' dedi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-07-15 18:12:27
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