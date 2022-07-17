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Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Uyuşturucu ile mücadelede haftalık ortalama Türkiye genelinde 5 ila 6 bin gözaltı oluyor" Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ülkedeki uyuşturucu operasyonlarını değerlendirdi

İHA

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Uyuşturucu ile mücadelede haftalık ortalama Türkiye genelinde 5 ila 6 bin gözaltı oluyor" Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ülkedeki uyuşturucu operasyonlarını değerlendirdi

Bayram tatili nedeniyle uygulamaları denetlemek için Aksaray’a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Türkiye’de uyuşturucudan her hafta yaklaşık 5 ila 6 bin kişinin gözaltına alındığını belirterek, geçtiğimiz yıllardaki bayramlara kıyasla bu bayram kazada yüzde 29, can kaybında yüzde 52 düşüş sağlandığını da açıkladı.
Bir dizi ziyaret ve karayollarındaki denetimlere katılmak için Aksaray’a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Türkiye’nin merkezindeki kavşak il olarak bilinen Aksaray’da bayram tatili sonrası trafik yoğunluğunu denetledi. Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 10 güne uzayan bayram tatili boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının 12 günlük planlama ile görev aldığını açıklayan Genel Müdür Aktaş, kentte ilk olarak uygulama noktalarını gezdi. Gittiği uygulama noktalarında Aksaray’ı diğer illere bağlayan karayollarındaki denetim faaliyetlerini inceledi.

“Kazada yüzde 29, can kaybında yüzde 52 düşüş sağlandı”
Bayram tatili süresince 12 günlük planlama ile sahada görev alındığını belirterek açıklamada bulunan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, “Bayram tatili süresince yoğunlaşan trafik akışıyla birlikte trafik kazalarının olmaması ve en aza indirilmesiyle ilgiliydik. Hem Emniyet Genel Müdürlüğümüz hem de Jandarma Genel Komutanlığımız çok güçlü bir kadroyla hep sahada olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Malum bu yıl bayram tatili 10 gün oldu. 15 Temmuz'la birlikte 10 güne çıktı. Biz bir gün öncesini ve sonrasını da hesap ederek 12 günlük bir planlamayla sahada görev aldık. Bu çerçevede günlük 9 bin 577 ekiple ve yine günlük ortalama 17 bin kişilik bir görevlendirmeyle emniyetimiz ve jandarma görev aldı. Bunun neticelerini de gördük. Allah’a şükür son 10 yıl içerisindeki 9 ve 10 günlük bayram tatili olan yıllarla kıyaslama yaptığımızda trafik kazalarında ortalama yüzde 29’luk bir azalma gerçekleşti. Yine ölümlü trafik kazalarında yüzde 55 ve can kayıplarında yüzde 52’lik bir azalışı sağlamış olduk. Burada arkadaşlarımızın ortaya koyduğu gayretin ve emeğin yanında vatandaşlarımızın duyarlılığı bu sonucun elde edilmesinde çok büyük etkisi oldu. Ben hem vatandaşlarımıza sahada gösterdikleri duyarlılıkta hem de arkadaşlarımızın gayretinden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
Aksaray’ın bayram trafiği hakkında da bilgi veren Emniyet Genel Müdürü Aktaş, “Tabi Aksaray’ımızda hem doğubatı istikametinde hem de kuzeygüney istikametinde kavşak bir nokta, dolayısıyla ciddi anayollarda ciddi trafik yoğunluğunun olduğu bir ilimizdir. Aynı şekilde Türkiye genelinde olduğu gibi Aksaray’ımızda da İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız görev aldı. Allah’a şükür burada da bayram boyunca ölümlü kaza olmadı. Trafik akışında da hiçbir sıkıntı bulunmuyor. Bu vesileyle ilgili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Uyuşturucuya yönelik çok ciddi çalışmalarımız var”
Yurt genelinde yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Genel Müdür Aktaş, “Şüphesiz tabi sayı vermek şu an için uygun olmayabilir ama Türkiye genelinde olduğu gibi Aksaray’ımızda da hem emniyetimiz hem jandarmamız valiliğimizin koordinasyonundadır. Bütün suç alanlarında olduğu gibi uyuşturucu ile mücadelede de çok ciddi bir gayreti ortaya koyuyorlar. Ben şunu ifade edeyim ki, haftalık ortalama Türkiye genelinde 5 ila 6 bin gözaltımız oluyor. Sadece uyuşturucu ile mücadelede, bu mücadelenin aynısı yine Aksaray’ımızda da ortaya konuluyor. Gençlerimizin zehirlenmemesi, ailelerimizin huzurunun bozulmaması için arkadaşlarımız ciddi bir gayret ortaya koyuyorlar. Hem uyuşturucu satıcılarına yönelik, torbacılara yönelik hem de kullanıcılarına yönelik çok ciddi çalışmalarımız var. Ben bu noktada da arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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