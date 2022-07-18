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Tuz Gölü´ndeki doğa kampında flamingoları izlediler

DHA

Tuz Gölü´ndeki doğa kampında flamingoları izlediler


Erkan ALTUNTAŞ-Hilmi YOL/AKSARAY,(DHA)TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü´ndeki doğa kampında, fotoğrafçılar ile öğrenciler, flamingoları izledi. Flamingoların gün batımında uçuşu sırasında ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekti. 
Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarındaki kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkati çekiyor. Göl, bahar ve yaz aylarında yaklaşık 25 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor.
Aksaray Valiliği tarafından Tuz Gölü'nde doğa kampı düzenlendi. Kampa Türkiye´nin çeşitli illerinden gelen fotoğrafçılar ile bölgedeki lise öğrencileri katıldı.
Flamingoların fotoğraflarını çekmek için İstanbul´dan gelen Çocuk Endokrinoloji ve Diyabeti Uzmanı Prof.Dr. Abdullah Bereket, "Tuz Gölü'ndeki flamingoları fotoğraflamaya geldik. Çok güzel bir gün batımı eşliğinde bu doğa harikasını gezdik. Burada büyük bir flamingo topluluğunun yaşıyor olması ülkemizin doğası açısından güzel ve umut verici. Bütün doğaseverleri Aksaray´a bu manzarayı görmeye davet ediyorum'' dedi.
Aksaraylı diş hekimi Murat Aras ise ''Tuz Gölü'ne 3´üncü gelişim. Aksaraylıyım zaten ama her geldiğimde daha güzel şeyler hissediyorum. İlk geldiğimde sular daha fazlaydı ve daha fazla flamingo vardı. Her yıl flamingo sayısı azalıyor. Bunu bir çözüm bulunması lazım ve sularımızın artar ve inşallah flamingolar bizi terk etmez. Burada flamingoların suda görüntüsü çok güzel" diye konuştu. 
Aksaray Lisesi son sınıf öğrencisi Ümit Can Yıldız ''Buraya gelirken çok garip şeyler yaşadık. Tozun toprağın içinden geçerek safari gibi çok eğlenceli anlar yaşadık. Burada suların içerisindeyiz. Bir tarafımızda flamingolar ve arkamızda ise muhteşem bir gün batımını izleme imkanı bulacağız. Bizleri bu imkanı sunan Aksaray Valiliği'ne teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Aksaray Valisi Vali Hamza Aydoğdu, "Gençlerle Tuz Gölü'nde ayaklarımız suyun içindeyiz. Arkamızda flamingolar ve yavruları var. Gerçekten bu manzarayı herkesin görmesini isterdim. Suların içinde gençlerle  ve fotoğrafçılarla gün batımını Eskil ilçesinden izleyeceğiz'' dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-07-18 12:31:37

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