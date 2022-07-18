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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ’de lisansüstü alanda 10 yeni program kurulması onaylandı

İHA

ASÜ’de lisansüstü alanda 10 yeni program kurulması onaylandı

Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ) faaliyet gösteren 3 enstitü için yapılan bir doktora, 8 tezli yüksek lisans ve 1 tezsiz yüksek lisans programının açılmasına dair toplam 10 talep Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı.
Yapılan hazırlık çalışmaları ve müracaatların ardından Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne 1 doktora ve 5 tezli yüksek lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 3 tezli yüksek lisans ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 1 tezsiz yüksek lisans programı kurulmasına ilişkin talepler kabul edildi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde faaliyet gösterecek olan programlar şöyle: “Veterinerlik Fizyolojisi Anabilim Dalı Doktora Programı”, “Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı”, “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı”, “Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı”, “Veterinerlik Besin, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı” ve “Biyoistatistik Tezli Yüksek Lisans Programı”. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kurulan yeni programlar “Arkeoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı”, “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı” ve “Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı” olurken, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne ise “Matematik Eğitimi Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı” kuruldu.
ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, lisansüstü alana dair titiz bir büyüme stratejisi izlediklerini belirterek, “Yeni programlar şehrimize hayırlı olsun. Üniversitemiz ve şehrimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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