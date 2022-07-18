Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in doğa dostu projelerinden olan Akıllı Bisiklet istasyonlarında kiralama sayısı 50 bine yaklaştı.

Akıllı bisiklet uygulama projesi AKBİS’in hayata geçmesi ile son derece kullanışlı bir ulaşım türü olan bisikletli ulaşım dönemi başlamış oldu. Zamandan tasarruf sağlanması öngörülen proje vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sağlıklı, güvenli ve ekonomik ulaşım türü olan bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması adına 11 istasyonda bulunan 120 bisiklet üyeler tarafından sevilerek kullanılıyor. Sistem üzerinden giriş yapan vatandaşları üye olarak bisikletleri kullanabiliyor. Şuana kadar sisteme kayıtlı üye sayısı 13 bin 417’ye ulaştı. 48 bin 503 kiralamanın yapıldığı proje ile vatandaşlar güvenle ve keyifle bisiklet kullanabiliyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Akıllı Bisiklet Yolları ve İstasyonları projesi ile ilgili yaptığı açıklamada istasyonların yoğun olarak kullanıldığına dikkat çekti. Çevreci ve doğa dostu projeleri şehre kazandırmanın mutluluk verdiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.