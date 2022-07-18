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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Kazı İzleri” Aşıklı’ya kavuştu

İHA

“Kazı İzleri” Aşıklı’ya kavuştu

Orta Anadolu tarihinin “sıfır noktası” olarak kabul edilen ve çalışmaların 32 yıldır devam ettiği Aşıklı Höyük’ün 10 bin 500 yıllık tarihi Aşıklı Höyük Dostları Derneği’nin çabalarıyla çağdaş sanatla buluştu.
Derneğin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve DiyalogII” hibe programı çerçevesinde geliştirdiği “Sanat ve Arkeoloji: Kültürlerarası Diyalog” projesi, Aşıklı Höyük’ü tanıtmayı, kültürel mirasın özellikle yöre halkı tarafından benimsenmesini ve korunmasını sağlamayı hedefliyor. “Kazı İzleri” sergisi, İngiltere, İspanya, ABD, Kolombiya ve Türkiye’den 13 sanatçının, Aşıklı Höyük’ten esinlenerek ve Aşıklı’yı kazan arkeologlarla diyalog içinde ürettikleri eserlerden oluşuyor. Sergi ilk olarak İstanbul’da açıldı, hem sanatseverler hem de ulusal medyadan büyük ilgi gördü. Daha sonra, proje ortakları olan, Dundee Üniversitesi (İskoçya) ve Barcelona Özerk Üniversitesi (İspanya) salonlarında, sanat, kültür ve tarih meraklılarıyla buluştu. Ve son olarak, Aşıklı Höyük’ün bulunduğu coğrafyaya, yuvasına döndü, Aksaray Müzesi’nde sergileniyor.
Serginin Aksaray Müzesi salonunda açılıyor olmasının ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Aşıklı Dostları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Boratav, “Düşünün, 13 sanatçımızın eserleriyle, o eserlere ilham veren Aşıklı Höyük kazısından çıkan bilimsel buluntular, aynı çatı altında olacak. Sergiyi gezen konuklar, hemen alt katta, bu sergiye kaynaklık eden tarih öncesi mirası görebilecekler. Bu, İstanbul, Dundee ve Barcelona’da sergiyi gezenlerin sahip olamadığı bir fırsat” dedi.
“Kazı İzleri” sergisini tanıtmak üzere, geçen yıl yaptıkları basın toplantısı daha bitmeden, Projenin bitiş noktasının Aksaray’da olması gerektiği gerçeğini gördüklerini belirten Boratav, “Medya mensuplarının ısrarlı soruları, sanatçılarımızın görüşü ve tabii Aksaray’da konuştuğumuz her yetkilinin talebi bu yöndeydi. Bu doğru ve güzel fikir bizi hem heyecanlandırdı, hem de, doğrusu biraz korkuttu. ‘Yuvaya dönüş’ için, proje akışında, takviminde değişiklikler yaptık” şeklinde konuştu.
“Kazı İzleri” sergisinde eserleri sergilenen sanatçılardan Şahin Domin, Ahmet Rüstem Ekici, Leyla Emadi, Osman Nuri İyem, Hakan Sorar ve Anita Taylor açılış için Aksaray’a geldi. Şahin Domin, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Programı hocaları ve öğrencileriyle bir heykel atölyesi düzenledi. Osman Nuri İyem, Aksaray Fotoğraf Sanatı Derneği AKFOD işbirliğiyle, “kültürel mirası fotoğraflamak” konulu bir atölye ve sohbet yaptı. Ferhat Boratav, “Kazı İzleri sergisi bize ve Aşıklı Höyük’e, hem İstanbul’da hem de Avrupa’da yeni dostlar kazandırdı. Şimdi aynı sonucu Aksaray’da bekliyoruz. Bu sergi sadece bir başlangıç. Aşıklı Höyük’e ilgimiz, desteğimiz, Aksaray’ın tanıtımına katkımız sürecek” diye konuştu.

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