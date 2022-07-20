Seyir halindeki motosikletten düşen yolcu yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyir halindeki motosikletten düşen yolcu yaralandı

İHA

Seyir halindeki motosikletten düşen yolcu yaralandı

Aksaray'da arkadaşının kullandığı motosiklette seyreden adam aniden dengesini kaybedip motosikletten düşerek yaralandı.

Kaza, AksarayOrtaköy yolu Borucu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy ilçesi istikametinden Borucu köyü istikametine seyreden Tolunay A. (26) idaresindeki plakasız motosiklet asfalt yolda seyrederken motosiklette yolcu olarak bulunan Tekin B. (42) dengesini kaybederek düştü. Asfalt zemine düşen adam yaralanırken, kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı adam olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendi acısını unutup 'Kızımın durumu nasıl ?' diye sordu, görevliler cevap veremedi
YEREL HABERLER Kendi acısını unutup 'Kızımın durumu nasıl ?' diye ...
TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Amerika F16’larını alsın başına çalsın”
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Amerika F16’larını alsın ...
Mustafa Sarıgül'den 'genel af' çağrısı
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül'den 'genel af' çağrısı
Yaralı şahini jandarma ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yaralı şahini jandarma ekipleri kurtardı
Müstakil evin bahçesinde kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Müstakil evin bahçesinde kenevir ele geçirildi
AK heyet esnaf ve vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER AK heyet esnaf ve vatandaşları dinledi
DEAŞ üyesi Aksaray’da operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ üyesi Aksaray’da operasyonla yakalandı
“Kazı İzleri” Aşıklı’ya kavuştu
YEREL HABERLER “Kazı İzleri” Aşıklı’ya kavuştu
Akıllı bisiklet istasyonlarında kiralama sayısı 50 bine yaklaştı
YEREL HABERLER Akıllı bisiklet istasyonlarında kiralama sayısı 50 ...
ASÜ’de lisansüstü alanda 10 yeni program kurulması onaylandı
YEREL HABERLER ASÜ’de lisansüstü alanda 10 yeni program kurulması ...
Tuz Gölü´ndeki doğa kampında flamingoları izlediler
YEREL HABERLER Tuz Gölü´ndeki doğa kampında flamingoları izlediler
Bocce sporuyla hayata bağlanan kas erimesi hastası Rabia, milli takım kampında 
YEREL HABERLER Bocce sporuyla hayata bağlanan kas erimesi hastası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.