Aksaray’da 2 kişi sokak ortasında silahla vurularak yaralandı

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Aksaray'da sokak ortasında tartışan 3 kişinin tartışması kavgaya dönüşünce olay kanlı bitti. Kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Paşacık Mahallesi 1601 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 3 kişi yolda karşılaştı. Sokak ortasında tartışmaya başlayan Ahmet A. (25), Aykut U. (29) ve Derviş Ö.'nün (28) tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın alevlenmesi üzerine Ahmet A. yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile sokak ortasında Derviş Ö.'yü 4 yerinden vurarak, Aykut U.'yu da bacağından vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs hızla olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan Ahmet A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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