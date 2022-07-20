Hafif ticari aracın bagaj kapısı açılınca yola düşen bebeğin cenazesi teslim edildi



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da hafif ticari aracın bagaj bölümünde eşyaların üzerinde uyurken kapısının açılması sonucu yola düşüp üzerinden araç geçen 13 aylık Muhammed Melih Bucak´ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ailenin ifadesine başvuran jandarma, Muhammed Melih bebeğin üzerinden geçen araç veya araçları tespit etmeye çalışıyor.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında AksarayAnkara kara yolunun 12´nci kilometresinde meydana geldi. Bayram tatili için Şanlıurfa'ya giden 7 kişilik Bucak ailesi Muhammed Metin Bucak (24) yönetimindeki 06 BHU 952 plakalı hafif ticari araçla Ankara'ya dönmek için yola çıktı. Yolculuk sırasında Bahar Bucak, uyuyan 13 aylık bebeği Muhammed Melih'i bagajdaki eşyaların üzerine yatırdı. Bir süre sonra, iddiaya göre bagaj kapısının açılması üzerine minik Muhammed Melih, eşyaların üzerinden kayıp yola düştü.

Yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra araçtakiler Muhammed Melih'in yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine amca Muhammet Metin Bucak, araçla geri döndü. Bucak ailesi yolda yaptığı aramada başka araç veya araçların üzerinden geçtiği Muhammed Melih'in cansız bedenini buldu. Ardından jandarma ve polis ekipleri çağrıldı.

Muhammet Melih'in cenazesi bugün yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin ise Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

Ailenin ifadesine başvuran jandarma, Muhammed Melih'in üzerinden geçen araç veya araçların belirlenmesini için çalışmasını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan Altuntaş

2022-07-20 17:09:48



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