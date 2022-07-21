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Takla atan otomobilde sıkışanları yoldan geçen ambulans şoförü ve sağlık görevlisi kurtardı

DHA

Takla atan otomobilde sıkışanları yoldan geçen ambulans şoförü ve sağlık görevlisi kurtardı


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpıp, takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. O sırada hasta sevkinden dönen ambulans şoförü Ömer Çini ve sağlık görevlisi Abdurrahman Can, araçta sıkışan 5 kişiyi otomobilin camlarını kırarak kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında AksarayAdana karayolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Adana´dan Ankara´ya gitmekte olan Hacı Hüseyin Özağır (55) yönetimindeki 06 DBR plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Şarampole sürüklenen otomobilin sürücüsü Hacı Hüseyin Özağır ile otomobildeki Esra Özağır (23), İhsan Özağır (26), Tuğan Özağır (3) ve Fatma Coşar (53) yaralandı.
OTOMOBİLDE SIKIŞAN YARALILARI KURTARDILAR
O sırada yoldan geçen ve sevk edilen hastayı Mersin'e götürdükten sonra tekrar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönen ambulans şoförü Ömer Çini ve sağlık görevlisi Abdurrahman Can, kazayı görüp durdu. Çini ve Can, araçta sıkışan 5 yaralıyı otomobilin camları kırıp kurtardı. 
Yaralılardan 1'i Çini'nin kullandığı ambulansla, diğer 4 yaralı da ihbarla çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
'CAMLARI KIRIP KURTARDIK'
Kazayı görüp durduklarını anlatan Ömer Çini, "Mersin'den sevkli bir hastayı bırakıp tekrar Aksaray´a dönüyordum. Önümüzde araç önce refüje çarptı ve daha sonra şarampole takla attı. Araç hurdaya dönerken, insanlar içinde mahsur kaldı. Biz de camları kırarak 5 kişiyi çıkardık. Bizler, vatandaşlara hizmet için çalışıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-07-21 20:08:47

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