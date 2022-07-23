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'Köyümde Üç Gün' projesiyle lise öğrencileri deneyim kazanıyor

DHA

'Köyümde Üç Gün' projesiyle lise öğrencileri deneyim kazanıyor


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da lise öğrencileri 'Köyümde Üç Gün' projesi kapsamında çadırlarda yatıp, büyükbaş hayvanları besleyip, tarlada çalıştı. 
Aksaray Valiliği yaz tatili nedeniyle öğrencilerin, köylerdeki yaşam ve çalışma hayatlarını öğrenmesi için 'Köyümde Üç Gün' projesi başlattı. Toplam 45 gün sürecek projeye, daha önce köyde yaşamamış yaklaşık 500 öğrenci katılıyor. Öğrenciler gruplar halinde proje kapsamındaki 6 köyde 3 gün kalacak. 3 gün boyunca çadırlarda yatan öğrenciler, bulunduğu köydeki çalışmaya göre kimi çiftlikte büyükbaş hayvan besleyip, temizliğini yapıyor, kimi tarlada, kimi de bahçede çalışıyor. Öğrencilerin başlarında bir AFAD görevlisi sorumlu olarak bulunuyor. 
Yapılcan köyünde 350 büyükbaş hayvanın bulunduğu bir süt çiftliğinde kalan öğrencilerden Cemil Kalıntaş, ''Çiftlikte çalışıyoruz. Aslında buraya çoban olarak geldik ve sonra çiftlikte işçi olduk. Burada ineklerle ve buzağılarla vakit geçiriyoruz. Kafamızı dinledik ve yeni fikirler ürettik. Geleceğimiz için daha güzel şeyler düşündük. Çalışmak yorucu değil. Burada bir battaniyenin bizim için lüks olduğunu fark ettik. Biz normal hayatta buraya bakınca çok lüks yaşıyormuşuz" dedi.
Öğrencilerden Ümitcan Yıldız da köyde günün şafak vakti başladığını belirterek, ''Burada buzağı ve ineklerle birlikte yaşamaya başladık. İlk gün yaklaşmaya dahi korkuyorduk. Buzağılar kafalarını çıkarınca hemen geri çekiliyorduk. Şimdi onları sevip biberonlarla besleyebiliyoruz. Şehir hayatına göre çiftlikte zaman farkı var. Şehir de sabah saat 08.30´a insanlar gündüz olarak başlarken, o saatlerde burada neredeyse günün ortası oluyor. Köyde vakit daha çabuk geçiyor" diye konuştu.
ÇİFTLİK SORUMLUSU GÖK: ZORLUKLARA KARŞI YILMADILAR
Çiftlik sorumlusu Emin Gök ise öğrencilerin adaptasyon sorunu yaşayacaklarının düşündüğünü belirterek, "Bu çocuklar apartmanda büyümüşler. Buraya adapte olamazlar, dedim. Onları çiftliğin asıl sermayesi olan buzağıları beslemeye verdim. İkisi de altyapıda başladılar ve işi temelden öğreniyorlar. Onlarda burada hızlı bir şekilde adapte oldular ve benim yüzümü kara çıkardılar. Ben yapamazlar dedim, ama onlar yaptı. Gençlerdeki istikrarı gördüm ve gözlerindeki ışıltı hiç sönmedi. Buradaki zorluklara karşı yılmadılar. İki gencimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.  
VALİ AYDOĞDU: GENÇLER HAYATLARINDA YENİ BİR KAZANIM OLUŞTURUYOR
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, çiftlikteki öğrencileri ziyaret etti. Projenin amacının öğrencilere yeni deneyimler kazandırmak olduğunu belirten Vali Aydoğdu, şunları kaydetti:
''Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz. Bizim amacımız onlara çile çektirmek değil. Çiftlikte farklı bir hayat ve hayvanlarla iç içe bir ortam yaşatmak. Onların ihtiyaçlarını gidermek için buradaki abileri ile birlikte çalışıyorlar. Gençlerimizi köylerimize göndererek hayatı yerinde deneyimlemesini sağlıyoruz. Gençlerimiz için bu olayların hepsi bir kazanım. Hayata bakış açılarında ve düşünmelerinde onlara öncülük edecek kazanımlar yaşıyorlar. Köy hayatında römorkun üzerinde yatmanın keyfini yıldızlara bakarak, sineklerin arasında bu keyfi yaşıyorlar. Bunların hepsi gençlerin hayatında bir kazanım oluşturuyor. Aksaray´da çobanlar 10 ile 15 bin lira arası maaş teklif ediliyor. Bu anlamda eleman bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Cemil, bu paraya biz rahatlıkla yaparız, dedi. Ümitcan ise bende onun yardımcısı olurum, dedi. Burada iki gencimiz diğer gençlere öncü olacaklar. 45 gün içinde 500 öğrencimizi köylere götüreceğiz." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-07-23 14:23:29

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