Rögara düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da 6 metre derinliğindeki kanalizasyon rögarına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon rögarından gelen kedi sesini duyan çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, halatla yaklaşık 6 metre derinliğindeki rögara indi. Rögardan çıkarılan kedi veteriner kontrolünden sonra kedi barınağa bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-07-25 22:45:27
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