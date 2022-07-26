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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dinçer park ve yeşil alanlarda yürütülen çalışmaları inceledi

İHA

Başkan Dinçer park ve yeşil alanlarda yürütülen çalışmaları inceledi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye personellerince park bahçe ve yeşil alanlarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Şehri yeniden yeşil Aksaray kimliğine kazandırmak için belediye ekiplerince birçok noktada ağaçlandırma çim ekme çim biçme budama ve peyzaj çalışması gerçekleştiriliyor. Şehrin iklim şartları ve toprak yapısı göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar neticesinde kentte yeşil alan varlığında ciddi oranda artış yaşandı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye ekiplerince gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları üzerinde hassasiyetle duruyor. Başkan Dinçer, Kılıçarslan Parkı içerisinde çim biçme çalışmaları yapan personelleri ziyaret ederek, çim biçme aracını kullandı. Personellerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Dinçer, kolaylıklar diledi.
Belediye personelleri kendilerini ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer’e teşekkür etti

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