Gölette su seviyesi azaldı, balıklar öldü



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da tarımsal sulama ile birlikte su seviyesi ciddi oranda düşen Helvadere Göleti'nde balık ölümleri yaşandı.

Helvadere beldesindeki gölette, tarımsal sulama nedeniyle sular çekildi. 17 metreyi bulan gölette su seviyesi, 3 metrelere kadar düştü. Bu nedenle altı balçık olan gölette çok sayıda balık ölümü yaşandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ölümleri ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-07-27 14:42:05



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