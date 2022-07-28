Başkan Dinçer: “Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesi için çalışıyoruz”

Aksaray Belediyesine ait AKMEK ve Kadın Aktivite Merkezlerinde kadınlar mesleki eğitim alırken çocuklara da çeşitli etkinliklerle birlikte değerler eğitimi ve Kuran eğitimleri veriliyor.

Kadınların sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacı ile birbirinden farklı kurslar etkinlikler ve eğitimler düzenleyen Aksaray Belediyesi eğitim ve kültürel faaliyetlerine devam ediyor. AKMEK ve Kadın Aktivite merkezlerinde kadınlara mesleki eğitimler vermenin yanı sıra çocuklar içinde değerler eğitimi ve Kuran’ı Kerim eğitimleri veriliyor. Mesleki eğitimleri tamamlayan kadınlara sertifikalar verilerek meslek edinmeleri sağlanıyor. Ayrıca kursları tamamlayan kadınlar kendi işleri kuruyorlar. Aksaray Belediyesinin bu projesinden faydalanan kadınlar elde ettikleri gelir ile aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Toplumun her kesiminden vatandaşa hitap eden insan odaklı projeleri hayata geçiren Aksaray Belediyesi kadınlara ve çocuklara yönelik düzenlediği eğitimler ve etkinliklerle takdir topluyor. Eğitimlerden faydalanan kursiyerler kendilerinin meslek öğrenirken çocuklarının da milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştiklerini belirterek Başkan Evren Dinçer’e teşekkür etti. Başkan Dinçer ise “Eğitim alanlarındaki faaliyetlerimiz hızla sürüyor. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesi için çalışıyoruz” dedi.

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