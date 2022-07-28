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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaz tatilindeki öğrencilere “Jandarma” eğitimi

İHA

Yaz tatilindeki öğrencilere “Jandarma” eğitimi

Aksaray’da “Yaz Gençlik Projesi” çerçevesinde yürütülen “Kahramanlarla Bir Gün” faaliyeti çerçevesinde 22 lise öğrencisi ve 2 öğretmen Aksaray İl Jandarma Komutanlığına gelerek burada jandarma ve teçhizatlar hakkında eğitim aldı.
Aksaray’da Valilik tarafından yürütülen “Yaz Gençlik Projesi” çerçevesinde Aksaray İL Jandarma Komutanlığına gelen yaz tatilindeki lise öğrencileri unutulmaz bir gün geçirdi. Jandarmada hem eğlenen hem de eğitim alan öğrenciler jandarmaya dair ne varsa hepsini öğrendi. Nizamiyede karşılanan öğrencilere ilk olarak envanterde bulunan motosikletler ve araçların tanıtımları yapıldı. Öğrenciler araçlara ve motosikletlere bindirilerek araçlar hakkında bilgiler aldı. Ardından İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezine geçen öğrenciler burada icra edilen faaliyetlerle ilgili bilgilendirildi. Gençler, telsiz üzerinden görevdeki devriyelere çağrılar yaparak görevlerinde başarılar diledi.
Daha sonra öğrenciler toplantı salonuna alınarak burada İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen proje faaliyetleri ve basında yer alan olaylarla ilgili videolar izletilerek bilgilendirildi. Kışla içerisinde bulunan köpek eğitim alanına geçen öğrenciler köpek sorumlusu personel tarafından bomba ve uyuşturucu arama köpeklerinin tanıtımı yapıldı. Köpek eğitim alanından sonra kışla içerisinde bulunan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasına geçen öğrenciler hizmet odalarını gezerek faaliyetler ile ilgili bilgiler aldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan değerli gençlerimize kendilerini keşfedecekleri ortam ve olanaklar sunarak, hayatlarına yön vermeleri konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi.

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