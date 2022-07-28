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Balık ölümlerinin yaşandığı göletten alınan numuneler İzmir'e gönderildi

DHA

Balık ölümlerinin yaşandığı göletten alınan numuneler İzmir'e gönderildi


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da balık ölümlerinin yaşandığı Helvadere Göleti'nden alınan numuneler, inceleme için İzmir'deki laboratuvara gönderildi.
Helvadere beldesindeki gölette, tarımsal sulama nedeniyle sular çekildi. 17 metreyi bulan su seviyesi, 3 metrelere kadar düştü. Bu nedenle altı balçık olan gölette çok sayıda balık ölümü yaşandı. İnceleme başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hem sudan hem balıklardan numune alarak İzmir'e gönderdi. Helvadere Belediyesi ekipleri de kıyıya vuran ölü balıkları toplayıp, vatandaşları avlanmama konusunda uyardı.
Gölet kenarında çay bahçesi işleten Cafer Sevdi, "Burada balıklar ölüyor ve neden olduğu bilinmiyor. Çevre kirliliği var; suyumuz da kirli. Suda ciddi oranda çekilme de bulunuyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipler, gelerek balık ve sudan numune aldı. Belediye ekipleri ise ölü balıkları topladı" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-07-28 14:57:11

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