Kapadokya'nın girş kapısındaki Selime Katedrali'ne ziyaretçi ilgisi arttı

Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Aksaray'da Ihlara Vadisinin girişinde bulunan Selime Katedrali'ne yerli ve yabancı turistlerin ilgisi arttı.

Hitit, Pers, Asur, Roma ve Bizans olmak üzere 5 farklı medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray'da, Ihlara Vadisi'nin girişindeki Selime Katedrali yaz sezonuyla birlikte yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Kapadokya'nın en büyük katedrali olan Selime Katedraline ilgi artarken, peri bacaları ve manastırı turistlerin uğrak noktası oluyor. Tarihi dokusunu koruyan Selime Katedrali, Ortodoks inancına da ev sahipliği yapıyor. Ortodoks inancına göre ziyarete gelen yabancı turistler geçmişte katedralde yaşayan insanların yaşam biçimini incelerken, yerli turistler sürdürülen hayatlar hakkında bilgi alıyor. Geçmişte din adamlarının yetiştirildiği manastırı içinde barındıran Selime Katedrali'nde bazı Ortodokslar inançlarına göre ibadetlerini de yerine getiriyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından karşılanan yerli ve yabancı turistler rehberler eşliğinde gezdiriliyor. Selime Katedrali ve Aksaray hakkında bilgilerin anlatıldığı gezide Kapadokya'nın incisi olarak bilinen Aksaray'ın diğer tarihi mekanlarının da gezilmesi tavsiye ediliyor.

İzmir'den ailesi ile geziye çıkarak Selime'ye gelen Yasemin Yağmur İlkerenler (36), "Turistik bir geziye çıktık. İzmir'den geliyoruz. Ankara'ya, Ankara'dan da buralara geldik. Selime Katedrali Ortodokslar için çok önemli bir merkez, geçerken gördük. Buradan Ihlara Vadisi'ne geçeceğiz. Ürgüp, Göreme, Nevşehir buraları da gezdik. Eşim ve çocuklarımla birlikte ailecek geziyoruz, çok güzel" dedi.

Selime Katedrali'nin Kapadokya turizmi için önemli bir cazibe merkezi olduğunu belirten turist rehberi Turgay Yüzüak, "Burası Kapadokya'nın en önemli tarihi yerlerinden bir tanesi. Ortodokslar için çok önemli bir merkez haline gelmiş. Kapadokya'daki nadir ve görülmesi gerçekten çok önemli olan başlangıç noktalarından bir tanesidir. Çünkü burası Ortodokslardan itibaren başlamış yüzyıllar boyunca kullanılmıştır. Daha sonrasında kervansaraya çevrilip kısa bir süre kullanılmıştır. Burayı ziyaret ettikten sonra Ihlara Vadisi'ne de geçebiliyorsunuz. Orası da birçok kilisenin, ibadet merkezinin olduğu yerlerden bir tanesi. Kapadokya'ya geldiğinizde burayı görmeden gitmeniz sizin için açıkçası bir eksiklik olabilir" diye konuştu.

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