Doğuştan görme engelli Meryemana’nın görme sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğuştan görme engelli Meryemana’nın görme sevinci

İHA

Doğuştan görme engelli Meryemana’nın görme sevinci

Aksaray’da doğuştan görme engelli olan 16 yaşındaki Meryemana Kocaoğlan geçirdiği ameliyat sonrası görmeye başladı.
Aksaray’ın Sevinçli köyünde yaşayan Kocaoğlan ailesinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Meryemana Kocaoğlan, yüzde 85 oranında görme engelli olarak dünyaya geldi. Gözlerindeki yüzde 15’lik görme oranı nedeniyle en yüksek derecede gözlük kullanmak zorunda kalan Kocaoğlan, zamanla yüzde 100'e yaklaşan görme kaybı nedeniyle ilkokul 2. sınıftan ayrılmak zorunda kaldı. Kızının tedavisi için uzun uğraşlar veren, alanında uzman doktorlara görüşen baba Ömer Kocaoğlan, kızının göz merceğinin değiştirilmesi ile yeniden görmesinin sağlanabileceği bilgisi üzerine araştırmalara başladı. Türkiye’de iki özel hastanede yapılabilen ameliyatın masraflarını karşılayamayan baba Ömer Karaoğlan köy muhtarından yardım talebinde bulundu. Durumu Aksaray Valiliğine aktaran Sevinçli Köyü Muhtarı Nurettin Şener genç kız için destek istedi. Talep üzerine Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, genç kızın sağlığına kavuşturulması ve yapılacak ameliyatla ilgili her türlü yardımın yapılması için destek vererek girişimlerde bulundu. Bunun üzerine Meryemana Kocaoğlan’ın göz mercekleri özel bir hastanede yapılan ameliyatla değiştirildi. Görmeye başlayan Meryemana, babası ve köy muhtarı ile kendisine destek olan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’yu ziyaret ederek herkese teşekkür etti.

“Okuyacağım, hayallerim var”
Yaşadığı mutluluğu tarif edemeyeceğini anlatan Meryemana Kocaoğlan ise “Doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldim. Gözlüksüz hiçbir şeyi göremiyordum. Yaşım ilerledikçe görme engelim arttı. İlkokul 2. sınıfta eğitim hayatımı bıraktım. Babam göz hastalığına üzüldüğü için birçok doktora götürdü ama tedavisi bulunamadı. Tek 2 yerde bu ameliyatı yapabilecek 2 doktor olduğunu söylediler. Ameliyatımın masrafları çok olduğu için babam bunu karşılayamadı. Köy muhtarımızdan yardım istedik. Köy muhtarımız da bizi Valimiz Hamza Aydoğdu’ya götürdü. Valimizin ve bir hayırseverimizin girişimleri ile ameliyat param üstlenildi, göz merceklerim değişti. Ameliyattan sonra doktor göz bantlarımı açtı. Dünyam çok değişti. Bu mutluluk tarif edilemez. Ameliyat oldum, dünyam değişti, gökyüzü, çiçekler, böcekler daha bir değişti. Doktor olmak, hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Ameliyat sürecinde bana destek olan valimiz, muhtarımız ve hayırsever amcamıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

16 yaşında görmeye başlayan Meryemana doktor olmak istiyor
YEREL HABERLER 16 yaşında görmeye başlayan Meryemana doktor olmak ...
Kapadokya'nın girş kapısındaki Selime Katedrali'ne ziyaretçi ilgisi arttı
YEREL HABERLER Kapadokya'nın girş kapısındaki Selime Katedrali'ne ...
Balık ölümlerinin yaşandığı göletten alınan numuneler İzmir'e gönderildi
YEREL HABERLER Balık ölümlerinin yaşandığı göletten alınan numuneler ...
Oturarak Voleybol Milli Takımı'nda hedef, Gümüş ligi şampiyonluğu 
YEREL HABERLER Oturarak Voleybol Milli Takımı'nda hedef, Gümüş ligi ...
Aksaray'daki restoran baskınında çok sayıda silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Aksaray'daki restoran baskınında çok sayıda silah ele ...
Yaz tatilindeki öğrencilere “Jandarma” eğitimi
YEREL HABERLER Yaz tatilindeki öğrencilere “Jandarma” eğitimi
Parkta oturan gençleri gülerek dövüp video çektiler
YEREL HABERLER Parkta oturan gençleri gülerek dövüp video çektiler
Başkan Dinçer: “Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesi için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Dinçer: “Çocuklarımızın milli ve manevi ...
ASÜ bu yıl bin 433 uluslararası öğrenci kabul edecek
YEREL HABERLER ASÜ bu yıl bin 433 uluslararası öğrenci kabul edecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.