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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da Geleneksel Gurbetçi Buluşması

İHA

Aksaray’da Geleneksel Gurbetçi Buluşması

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından geleneksel hale getirilen Gurbetçi Buluşmalarının dördüncüsü Aksaray Bilim Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.
Yüzlerce gurbetçinin aynı masada buluştuğu programa Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, siyasi parti yönetim kurulu üyeleri, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran’ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in duaları ile başlayan gurbetçi buluşmalarında yemek ikramında bulunuldu. Yurtdışı ziyaretlerinde gittiği her ülkede Aksaraylılarla bir araya gelen Belediye Başkanı Evren Dinçer, gurbetçi buluşmasına katılan gurbetçilerle tek tek sohbet etti.
Programda konuşan Belediye Başkanı Evren Dinçer, katılımlarından dolayı tüm misafirlere teşekkür etti. Başkan Dinçer, “Bu yıl gurbetçi buluşmalarımızın dördüncüsünü icra ediyoruz. Gurbetçilerimiz ile bir araya gelmek bizleri mutlu ediyor. Bizler şehrimizde ihtiyaç duyulan hizmetleri yerine getirmek için mücadele veriyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına gece gündüz demeden tüm imkanları kullanıyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, yeşil alan varlığından hizmet yatırımlarına kadar birçok alanda projeler gerçekleştiriyoruz. Sizlerin şehrimize her geldiğinizde şehri daha çok gelişmiş daha çok güzelleşmiş olarak görmeniz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün bir gurbetçi vatandaşımızı evinde ziyaret ettik. Ailemize kaza sebebi ile kızlarını kaybetmelerinden dolayı taziyede bulunduk. Tatil dönüşünde tüm gurbetçilerimizin dikkatli bir şekilde gitmesini tavsiye ediyorum. Hayırlı yolculuklar temennisinde bulunuyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından Belediye Başkanı Evren Dinçer ve protokol üyeleri gurbetçilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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