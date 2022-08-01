ASÜ’de deney hayvanları kullanım sertifikası programı tamamlandı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, ASÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu iş birliğiyle düzenlediği “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” programı tamamlandı.

İlgili programın deney hayvanlarıyla bilimsel çalışma yapacak olan araştırmacıların temel etik kurallar ve yöntemler konularında yeterlilik sahibi olmaları adına düzenlendiğini söyleyen ASÜ Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Caner Öztürk, ilk programın başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Eğitim çalışmasının, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelgesi” esas alınarak hazırlandığını dile getiren Doç. Dr. Öztürk, “Eğitim çalışmamız iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. İlk etapta, ASÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin desteği ile kayıt altına alınan ve çevrim içi ortamda sunulan 40 saatlik teorik dersler verildi. Daha sonra ise Merkez binasında yüz yüze uygulama eğitimleri yapıldı” dedi.

Alanında uzman 19 eğitmenin teorik ve uygulamalı dersler verdiği eğitim programının sonunda bir değerlendirme sınavı yapıldı ve 30 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

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