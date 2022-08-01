Aksaray'da 'parada sahtecilik'ten aranan şahsı jandarma yakaladı

Aksaray'da parada sahtecilik suçundan aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’ın merkeze bağlı Topakkaya beldesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye esnasında şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Üzerinde kimlik bulunmayan şahıstan şüphelenen jandarma ekipleri, yaptığı araştırma neticesinde şahsın Hamza Ali O. (39) olduğunu tespit etti. Yapılan sorgulamada şahsın, “parada sahtecilik” suçundan arandığı ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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