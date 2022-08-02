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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray Üniversitesinde YÖK Sanal Fuarı

İHA

Aksaray Üniversitesinde YÖK Sanal Fuarı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, YÖK Sanal Fuarında görev alan ASÜ ekibini ziyaret etti ve tercih sürecinde olan adayların sorularını cevaplandırdı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih yapacak adayların üniversiteleri çevrim içi ortamda tanıması amacıyla düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022” sürüyor. Farklı birimlerde görev yapan akademik ve idari personellerden oluşan ASÜ heyeti, gün boyunca ASÜ’yü ve bölümleri tanımak isteyen adayların sorularını yanıtlıyor. Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, fuarda görev alan ekibi ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çevrim içi ortamda yapılabilen işlerin nitelik ve niceliğinin her geçen gün biraz daha geliştiğine dikkat çeken Rektör Şahin, “Üniversitelerin tanıtıldığı fuarlar da bir süredir çevrim içi ortamda yapılıyor. Bu durum gerek zaman gerek insan kaynağı gerekse ekonomik kaynakların verimli kullanılabilmesine imkân tanıyor. ASÜ dijitalleşme sürecine hızla adapte olan ve bu konuda kendisini sürekli geliştiren bir kurum. Kısa süre önce yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre ASÜ, sosyal medyanın en değerli markalarının yer aldığı TOP100 listesinde 48’inci oldu. Eğlenceden finansa, otomotivden medyaya, enerjiden alışverişe, teknolojiden seyahate kadar pek sektörde faaliyet gösteren tüm markaların yer aldığı bu listeye üniversiteler özelinde bakılırsa, ASÜ zirvede yer alıyor. Hayatın önemli bir bölümü artık çevrim içi ortamlarda ve ASÜ bu süreci en iyi biçimde yönetiyor. Gerek sosyal medya gerekse düzenlenen bu fuardaki çalışmalarımıza katkı sunan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Rektör Şahin, fuar tanıtım ekibini ziyareti esnasında, adaylardan gelen soruların bir kısmını da bizzat kendisi cevaplandırdı. Soruların barınma, ulaşım ve bölümlerin akademik imkanları üzerine yoğunlaştığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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