Başkan Dinçer sanayi esnafı ile buluştu

Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer meclis üyeleri ile birlikte sanayi sitesi esnaflarını ziyaret etti.

Yoğun çalışma programı arasında düzenli olarak esnafları ziyaret eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, bu kez sanayi sitesini ziyaret ederek sanayi esnafı ile buluştu. Esnafları iş yerlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, sohbet ettiği sanayi esnaflarının talep ve önerilerini not aldı. Başkan Dinçer, şehirde yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları hakkında da esnaflara bilgi verdi. Başkan Dinçer, ziyaretinde Yeni Sanayi Sitesine taşınma konusuna değindi. Esnafların taşınma hususunda görüşlerini de dinledi. Aksaray’a yeni hizmet kazandırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını hatırlatan Başkan Dinçer, destekleri için esnaflara teşekkür etti. Aksaray Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen Yeni Sanayi Sitesine ulaşımı kolaylaştıracak alternatif yollar kavşaklar yaptıklarını belirten Başkan Dinçer, taşınmaların başlaması ile yeni Sanayi Sitesinin hareketlendiğini ifade etti.

Esnaflarla sık sık bir araya gelen Başkan Dinçer esnafların şehrin lokomotifi olduğunu belirterek, "Şehrimizin daha iyi noktalara gelmesi için verdiğimiz mücadelede fikirleri ve önerileri ile bizlere her zaman destek veren esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı sık sık ziyaret ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızla her zaman dayanışma içerisindeyiz. Caddesinden, mahallesinden sorumlu olan, şehrinin ve ülkesinin huzuruna katkı sağlayan esnaflarımız, toplumumuzun en önemli kilit taşıdır. Esnaflarımızın yapılan hizmetlere, kentine ve hemşehrilerine sahip çıktığını görmek bizleri mutlu ediyor. İnanarak ve benimseyerek yürüttüğümüz çalışmalarda daha güzel ve daha modern projeleri hayata geçirmek için mücadelemize devam ediyoruz. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken de şehrin tüm paydaşları ile istişare içerisinde hareket ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.