İsmail Demir: Daha stratejik ürünler için elimizden geleni yapacağız

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayinin çalışmalarının başka ülkelerce ilgi ile takip edildiğini belirterek, "Bizi izlemeye devam etsinler. Kendi işimize bakıyoruz. Türkiye'nin daha stratejik ürünlere sahip olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bizim yolumuz belli" dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan sponsorluğunda ve TÜBİTAK SAGE desteğiyle dün Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda başlayan 'Roket Yarışları'nın ikinci gününde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, roket atışlarını seyretti. Burada gazetecilere konuşan Başkanı Demir, Türk savunma sanayinin çalışmalarının başka ülkelerce ilgi ile takip edildiğini belirterek, "İzlemeye devam etsinler. Kendi işimize bakıyoruz. Türkiye'nin daha stratejik ürünlere sahip olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bizim yolumuz belli" dedi.

'YERLİ ÜRÜNLERLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Türkiye'nin 'yerlilik' vurgusu yaparak ilerlediğini kaydeden Demir, "Her alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kara, deniz, hava, insanlı sistemler, insansız sistemler, elektronik harp sistemleri, silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her alanda kaynaklarımızı seferber edip, yoğun teknoloji katılımıyla, olabildiğince yerli ürünleri devreye koyarak, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte de her stratejik bileşenin, ürünün mutlaka yerli olmasıyla ilgili, kesin bir kararlılıkla yürüyüşümüz devam edecek" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİN SEVİNÇTEN HAVAYA UÇTUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Roket yarışlarındaki katılımcıların heyecanlarına ortak olduklarını ifade eden Başkan Demir, şunları kaydetti:

"Roket yarışmalarımız da devam ediyor. 450 civarı başvuru arasından 80'in üzerinde ekip var. Bu ekipler de burada; alçak, orta, yüksek irtifa ve zorlu görev kategorilerinde yaptıkları işlemler var. Roketlerini birleştirip, burada atışa sunuyorlar. Roketleri uçarken, gençlerimizin de sevinçten havaya uçtuğunu görüyoruz. Şu anki heyecanları, kararlılıkları, yaptıkları işler gelecek için gelecek için büyük bir istikbal vadediyor. Gelecekte yapacakları katkıları da dört gözle bekliyoruz. 'Ne kadar çalışsak azdır' diyoruz. Tüm stratejik alanlarda tam bağımsızlığı sağlamadan 'Çok yol katettik' demiyoruz, demeyeceğiz. 'Bugün iyi bir noktadayız' dediğimiz gün, o bağımsızlığı sağladığımız gündür. Daha yapacak çok işimiz var." (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ

