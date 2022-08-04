İntihar girişiminde bulunan oğluna 'Atla, geber' dedi



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da 8 katlı apartmanın 5'inci katında oturan Zülkif M. (35), 2 çocuğunun gözü önünde Kelime-i Şehadet getirip, önce pencereye, ardından da elindeki bıçakla balkon korkuluklarını tutup, kendisini boşluğa sarkıtarak intihar girişiminde bulundu. Zülkif M. polis tarafından ikna edilirken, olay yerine gelen babası Ramazan M. (57) ise oğluna "Atla, geber" dedi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Tacin Mahallesi Şehit Cumalı Çağlar Sokak´ta bulunan 8 katlı apartmanın 5´inci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Zülkif M., 5´inci kattaki evinin penceresinden, evde bulunan 2 çocuğunun gözleri önünde Kelime-i Şehadet getirip atlayacağını söyledi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri ise balkonun altına hava yastığı açtı.

'ATLA, GEBER'

Öte yandan, olay yerine gelen baba Ramazan M., oğluna "Atla, geber" dedi. Polis ekipleri babayı sakinleştirdi. Oğlu daha sonra balkona çıkarak boğazını bıçak dayayıp demir korkuluklardan atlamak isteyince, Baba Ramazan M., bu kez de olay yerindeki polis memurundan tabanca istedi. Polis ekipleri öfkeli babayı tekrar sakinleştirmeye çalıştı. Baba Ramazan M., "Bu mahallede iyi bir dövmek lazım. Başka tedavi olmaz bu" dedi.

Polisler tarafından yaklaşık 1 saatte ikna edilen Zülkif M., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Baba Ramazan M., "Ben oğlumu Adana´dan dün psikoloji tedavisinden getirdim. Ben nasıl tepki göstermeyeyim. 35 yıl emek ver, ondan sonra bu şekilde olaylar yapsın ve bütün mahalleliyi buraya yığsın. Ben de ona 'atla, geber' dedim ve başka bir şey demedim" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-08-04 23:17:41



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