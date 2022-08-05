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Gurbetçi gençlerin otomobiline elektrik direği devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Gurbetçi gençlerin otomobiline elektrik direği devrildi: 1 ölü, 1 yaralı


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, yol kenarında çarpınca elektrik direğinin üzerine devrildiği otomobilde sürücü İsmail Akkoç (22) ağır yaralandı, Erdem İyikasap (21) ise hastanede yaşamını yitirdi. İki arkadaşın, yaşadıkları Hollanda'dan kente tatile geldiği öğrenildi. 
Hollanda'da yaşayan ve memleketi Aksaray'a tatile gelen İsmail Akkoç, aynı ülkede oturan, kendisi gibi yurda tatile gelen arkadaşı Erdem İyikasap'ı ziyaret için Gaziantep'e gitti. İki arkadaş, daha sonra Aksaray'a gelmek için yola çıktı. İsmail Akkoç yönetimindeki 42 AHM 928 plakalı otomobil, saat 04.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 11'inci Bulvar'da kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk, otomobilin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Erdem İyikasap, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İsmail Akkoç'un da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Erdem İyikasap'ın cenazesinin, otopsinin ardından Gaziantep´te defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği belirtildi. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-08-05 13:55:11

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