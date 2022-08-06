Duygu, evinde erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da Duygu İnce (31), evine gelen erkek arkadaşı Mustafa Aral´ın (30) tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Polisin telefonla ulaşıp, teslim olmasını istediği Aral, kız arkadaşını şakalaşırken kazara vurduğunu öne sürdü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 814 Sokak´taki bir apartmanın 2´nci katında meydana geldi. Duygu İnce evinde, arkadaşı Mustafa Aral´ın yanında getirdiği tabancayla vuruldu. İnce´nin kolundan giren kurşun, göğsüne saplandı. İnce, kanlar içinde yere yığılırken, Aral tabancayı evde bırakıp kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Döne İnce gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Duygu İnce´nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

ŞAKALAŞIRKEN KAZARA VURDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Komşularının ifadesine başvuran polis, Mustafa Aral´ı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin telefonla ulaşıp teslim olmasını istediği Aral, kız arkadaşını tabancayla şakalaşırken yanlışlıkla vurduğu öne sürdü.

Mustafa Aral´ı yakalama çalışmalarını sürdüren polis, Duygu'nun nasıl vurulduğunu araştırıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-08-06 14:53:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.