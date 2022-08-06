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Otoyolda duran düğün konvoyundaki araçlara TIR çarptı: 9 yaralı

DHA

Otoyolda duran düğün konvoyundaki araçlara TIR çarptı: 9 yaralı


Erkan ALTUNTAŞ/ ORTAKÖY (Aksaray), (DHA)AKSARAY'da, AnkaraNiğde otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında yolun sağına park eden düğün konvoyundaki araçlara TIR´ın çarptığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Konvoydaki bazı kişiler kaza sonrası TIR sürücüsüne kemerle saldırdı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında AnkaraNiğde otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında meydana geldi. İsmail Gültekin yönetimindeki 81 EZ 575 plakalı taş yüklü TIR, otoyolun sağına park eden düğün konvoyundaki Musa Kayış yönetimindeki 51 AAJ 775 plakalı otomobile çarptıktan sonra duramayıp, Durmuş Memiş idaresindeki 51AAF 733 plakalı hafif ticari araca, daha sonra da Samet Memiş´in kullandığı 46 LU 039 plakalı otomobile çarptı. Kazada düğün konvoyunda bulunan 2´si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Bu sırada konvoyda bulunan ve kazadan yara almayanlar, TIR sürücüsüne kemerle saldırdı. Kavgayı bölgede bulunan polis ve jandarma ekipleri ayırdı.
'BANA SALDIRMALARININ BİR ÖNEMİ YOK'
Kazayı anlatan TIR sürücüsü İsmail Gültekin, "Düğün konvoyu yolun kenarına durmuş. Burası virajlı olduğundan dolayı ben görmedim ve son anda fark ettim. Vurunca araçları sürükledim. Yakınlarının bana saldırmasının önemi yok. Acıları var, canları yanıyor" dedi.
KONVOYDA BİRİ RAHATSIZLANINCA DURMUŞLAR
Düğün konvoyundaki kazada yara almadan kurtulan sürücülerden Musa Kayış, "Kazadan önce annemin tansiyonu yükseldi, ben de su verip sakinleştirdim. Tam araçlara binip devam edeceğimiz zaman TIR benim aracıma ve eniştemin ve yeğenimin aracına bir anda çarptı. Biz 3 araç arka arkaya düğüne gidiyorduk. Bizlerin araçlarına TIR çarpınca araçlar hurdaya döndü. Niğde´den Aksaray´ın Ortaköy ilçesine düğüne gidiyorduk" dedi. diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ
2022-08-06 18:52:13

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