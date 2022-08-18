Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki Osman Sur (37) öldü, sürücü Erkan Ceyrancı (20) ağır yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında AnkaraNiğde otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında meydana geldi. Adana´dan İstanbul´a giden Erkan Ceyrancı´nın kontrolünü kaybettiği 01 UG 727 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Ceyrancı yaralanırken, yanındaki Osman Sur ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü Ceyrancı, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ceyrancı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-08-18 09:59:41
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