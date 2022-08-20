Engelli Halime, azmiyle spor uzmanı oldu



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da doğuştan kalça çıkıklığı nedeni ile ortopedik engeli bulunan Halime Yıldız'ın (42), arkadaşlarının tavsiyesiyle başladığı para badmintonla hayatı değişti. Yıldız, "Hayalini bile kuramayacağım Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni kazandım. Millilik sayesinde Aksaray Spor il Müdürlüğü'nde spor uzmanı olarak atandım. Spora başlamadan önce çok fazla ağrı kesici kullanıyordum. Spor sayesinde ağrılarımdan kurtuldum. Babam spor yapmamı istemiyordu. Dünya 3´üncülüğü madalyamı götürdüğümde `bu ne ki?´ dedi. Bu sözüne karşı kendime koyduğum hedef ise birincilik" dedi.

Aksaray´da yaşayan ve akraba evliliğinden dolayı doğuştan kalça çıkıklığı nedeni ile ortopedik engelli olan Halime Yıldız, 36 yaşında arkadaşlarının tavsiyesiyle spora başladı. Atletizm branşında ilk derecelerini elde eden Yıldız, daha sonra badmintona yöneldi. Yıldız, katıldığı ulusal ve uluslararası 15 turnuvadan, biri dünya üçüncülüğü, 14 madalyayla döndü.

'BABAMIN 'SPOR YAPMA' DEMESİNE RAĞMEN VAZGEÇMEDİM´

Babasının kendisine sık sık sporu bırakmasını söylediğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Badminton oynadığım zamanlar ciddi anlamda enerji veriyor. O günüm mutlu geçiyor, etrafa gülücükler dağıtıyorum. Babam daha çok sakatlanacağımı düşünerek spor yapmamı istemiyor. Ben babamı bu konuda dinlemeyip devam ediyorum. Ben de onu kırmadan, sakatlanmadan spor yapılabileceğini kendisine göstermeye çalışıyorum. Babama dünya 3´üncülüğü şampiyonluk madalyamı götürdüğümde `Bu ne ki?´ dedi. O yüzden şu anki hedefim birincilik madalyasını kazanmak ve kendisine götürüp gönlünü almak. Akraba evliliğinden kaynaklı doğuştan engelliyim. Benim doğuştan kalça çıkıklığı problemim var ve sağ bacakta kas kaybım var. Bundan dolayı SL-3 kadınlar kategorisinde yarışıyorum. Türkiye´de şu anda bu kategoride yarışan tek kadınım. Uluslararası seviyede dünyada 3'üncü sıradayım. 2019´daki dünya şampiyonluğunda 3´üncü oldum. Şu anda 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlıyorum."

`DÜNYA 1'İNCİLİĞİ İSTİYORUM´

Yıldız, spor sayesinde hayatının değiştiğini dile getirerek, "Hayalini bile kuramayacağım Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni kazandım. Millilik sayesinde şu anda Aksaray Spor İl Müdürlüğü´nde spor uzmanı olarak atandım. Spora başlamadan önce çok fazla ağrı kesici kullanıyordum. Şimdi çok nadir kullanıyorum. Spor bana sadece sosyal çevre olarak değil, beden ve ruh sağlığı açısından da ciddi bir fayda sağladı. Dünya şampiyonluğundaki 3´üncülüğü 1-6 Kasım 2022 tarihi Dünya Şampiyonluğu'nda birincilik olarak taçlandırmak istiyorum. 2022 Mayıs'ta Bahreyn´de uluslararası bir turnuva vardı. Burada altın madalya aldım. Orada yaşadığım heyecan gerçekten çok farklıydı. Türk bayrağınızı omuzunuza atıp koşmak, o gururu yaşamak, rakiplerinizi yenerek o birincilik kürsüsüne çıkmak çok farklı bir deneyimdi. Bunu dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda da taçlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Halime´nin antrenörü Havva Altındağ ise "Badminton Halime´ye çok şey kattı. Üniversite hayatına girmesini sağladı. Gazi Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümünde okudu. Bundan sonraki süreçte spor sayesinde devletten burs kazandı. İlk derecesini 2019 yılında düzenlenen dünya şampiyonasında 3´üncülük elde ederek aldı. 2022 yılında Tokyo´da tekrar bir dünya şampiyonası var. Şu anki hedefi dünya birinciliğini elde etmek. Bunu elde etmesi dahilinde zaten olimpiyatta da bu dereceye yakın bir derece alacağının bir kanıtı olacak. Çünkü dünya şampiyonası olimpiyatın bir arifesi gibi olacak. Burada aldığı derecenin muhtemelen orada aldığı derce ile ödüllendireceğini düşünüyoruz" dedi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-08-20 12:05:14



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