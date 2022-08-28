Bacağını kaybeden Ceren, ne eğitimden ne de voleyboldan koptu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bacağını kaybeden Ceren, ne eğitimden ne de voleyboldan koptu

DHA

Bacağını kaybeden Ceren, ne eğitimden ne de voleyboldan koptu


Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) Gaziantep'te 1 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle sağ bacağını kaybeden lise öğrencisi Ceren Özçelik (16), ne eğitim hayatından ne de çok sevdiği voleyboldan vazgeçti. Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'na seçilip, Aksaray'daki kampta ter döken Özçelik, "Spor yapmak beni hayatta tutuyor ve bana yaşam amacı oluyor. Sürekli dışarı spor yapmaya çıkıyorum. Spor yapmak bana ayrı bir enerji veriyor" dedi.
Gaziantep Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 5 yıldır okul takımında voleybol oynayan 12'nci sınıf öğrencisi Ceren Özçelik, 2021'in Eylül ayında geçirdiği trafik kazası nedeniyle sağ bacağını kaybetti. Tedaviye alınan Özçelik, 10 ay gibi kısa sürede kendisini toparlayıp, kesilen bacağına rağmen voleybolu bırakmadı. Özçelik, bedensel engelli sporcuların yer aldığı Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nda mücadele vermeye başladı.
"BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYORUM"
Aksaray'daki kamp çalışmalarında yer alan Ceren Özçelik, yaşadığı olayın ardından hayata küsmeyip, voleybol ile yeniden ayağa kalktığını belirtti. Özçelik, "Kaza yapmadan önce lisede voleybol oynuyordum. Kazadan sonra evde durmak yerine tekrar spor yapmak istedim. Daha sonra voleybolda kendimi gösterdim ve oturarak kadınlar milli takımına seçildim. Çok güzel ve gurur verici bir olay. Gerçekten içim kıpır kıpır ediyor ve heyecanlıyım. Normalde çok aktif biriyim. Gitar çalışıyorum, yüzmede gençler kategorisinde Gaziantep ikincisiyim ve çeşitli dallarda madalyalarım var. Hala fizik tedaviye gidiyorum. Kaza sonrası okulumu bırakmadım ve açık liseye gidiyorum. İleride BESYO okuyup, beden eğitimi öğretmeni olmayı hedefliyorum" dedi.
"SPOR YAPMAK BENİ HAYATTA TUTUYOR"
Okul servisinden indiği sırada gelen otomobilin çarpması sonucu sağ bacağını kaybettiğini anlatan Özçelik, "Bacağımın dizden aşağısının kangrene dönüşmesi sonucu damarlarımın tıkanması ile bacağımı kesmek zorunda kaldılar. Bu süreçte ailem, bana çok yardımcı oldu. Annem, babam ve iki ağabeyim sürekli yanımda olarak bana kuvvet verdiler. Kendimi engelli olarak görmüyorum. Spor yapmayı çok seviyorum. Spor yapmak beni hayatta tutuyor ve bana yaşam amacı oluyor. Sürekli dışarı spor yapmaya çıkıyorum. Spor yapmak bana ayrı bir enerji veriyor. Hayallerime ulaşmak için spor yapıyorum. Ameliyat olduktan sonra evde hiç oturmadım. Sargılarımla bile dışarı çıktığım olmuştu. Hiç moralimi bozup, depresyona girmedim. Bacağımın kesilmesini de bir engel olarak görmedim. Aksaray kampı çok verimli geçiyor. Normal voleybol ile oturarak voleybol çok farklı. Milli takımda çok farklı şeyler öğreniyorum. Hocalarım da çok yardımcı oluyor ve kampımız verimli geçiyor. Takımın en genci olduğum için ablalarım da bana yardımcı oluyor" diye konuştu. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ceren Özçelik'in antrenman yaparken detayları
- Ceren Özçelik'in açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-08-28 12:58:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bacağını kaybeden Ceren, ne eğitimden ne de voleyboldan koptu
YEREL HABERLER Bacağını kaybeden Ceren, ne eğitimden ne de ...
Sopalı- tekmeli 'yol verme' kavgası kamerada
YEREL HABERLER Sopalı- tekmeli 'yol verme' kavgası kamerada
Aksaray Valiliği down sendromlu çocuklar ve ailelerine farkındalık ziyareti düzenledi
YEREL HABERLER Aksaray Valiliği down sendromlu çocuklar ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.