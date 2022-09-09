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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum: Asgari ücretli vatandaşlarımız maaşlarıyla ev alabilecek (2)

DHA

Bakan Kurum: Asgari ücretli vatandaşlarımız maaşlarıyla ev alabilecek (2)


'MİLLETİMİZ MIZRAĞIN ÇUVALA SIĞMADIĞINI GÖRÜYOR'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aksaray Toplu Açılış Töreni´ndeki konuşmasında, "'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz'. Evet, bir yerde eser üretenler, hizmet getirenler, mega projelere imza atanlar; diğer yerde sosyal medya belediyeciliği yapanlar, milleti tehdit edenler, eser diye musluk açanlar var. Bir tarafta Türkiye´yi baştan aşağı imar, ihya ve inşa edenler; bir tarafta Türkiye´nin tarihinde daima yıkımla yasakla yoksullukla anılanlar. Bir tarafta 85 milyonu yasa boğan her afette milletinin yanında duranlar, kara günde milletiyle dertlenenler; İzmir´e, Giresun´a, Kastamonu´ya, Elazığ´a, Malatya´ya yaraları sarmak, acıları dindirmek için koşanlar; diğer yanda millet namına tek bir hayırlı işin altında imzası olmayanlar, milletin derdi varken tatil beldelerinde boy gösterenler. Bir tarafta Türkiye´yi bölgesel güç, küresel aktör, barışın mimarı kılanlar; diğer tarafta Türkiye´yi sınırlarına mahkum edenler, suya sabuna dokunmayanlar, tarihine, geçmişine yüz çevirenler. Bir tarafta hedefi 2023, 2053 ve 2071 olanlar; diğer tarafta 'Karabağ´da işimiz yok', 'Akdeniz´de ne yapıyoruz' diyenler. İnanın, milletimiz bu manzaraya baktığında kaynayan kazanın kapak tutmadığını, mızrağın artık çuvala sığmadığını çok iyi görüyor" dedi.
`CHP´NİN TEHDİT DİLİ, MASANIN 6 YANINI DA SARMIŞ´
6'lı masadaki siyasi partilerin söylemleri üzerinden muhalefete yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Daha şimdiden büyükşehirlerdeki genel müdürlük pazarlıkları, ihale peşkeşleri bunları birbirine düşürmeye başladı. Seçim zamanı yaklaştıkça hepsi, öfke nöbeti geçirip, nefislerinin esiri olup, adaylığa göz kırpıyor. Diğerleri de onları çevirdikleri dolapları ifşa etmekle tehdit ediyor. Birisi `Yeni ittifak kurabiliriz´, ötekisi `HDP´ye bakanlık verebiliriz´, berikisi `Adaylığa hazırım´ diyor. Aksaraylı hemşehrilerim ne güzel söylemiş; `Ağaca çıkan keçinin dama çıkan oğlağı olur´. Belli ki CHP´nin tehdit dili, masanın 6 yanını da sarmış. Bunlar birbirlerine parmak sallayıp, tehdit ededursunlar; biz Cumhur İttifakı olarak 2023´te zafer kazanıp, milletimiz için Aksaray için Türkiye için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ
2022-09-09 17:09:11

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