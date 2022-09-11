Aksaray'da AFAD gönüllüleri, köy okullarını eğitime hazırladı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen 'Gönüllülerimizle okullarımızı güzelleştiriyoruz' projesi kapsamında gönüllüler, Baymış ile Cankıllı köyündeki ilkokulların tamirat, tadilat ve boyasını yaptı

AFAD'ın 35 gönüllüsü, 4 gün boyunca Baymış ve Cankıllı köylerindeki 2 ilkokulun tamirat, tadilat ve boyasını yaparak yarın açılacak olan 2022-2023 eğitim-öğretim yılına yetiştirdi. AFAD gönüllüleri arasında yer alan müzik öğretmeni Nimet Tansu Eskil, "2 köy okulunda bakım ve tadilat yaptık. Eskimiş, yıpranmış ve boyasız olan bölümleri genel bir bakımdan geçirdik. Sıva, alçı, boya yaparak, çocuklarımıza yeni bir ortam vermeye çalıştık. Burada olmaktan çok mutluyuz. Her şeyden önce çocuklarımızın iyi eğitim alması adına okullarımızı iyi bir hale getirdik'' dedi. DHA)

DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-09-11 17:50:53



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