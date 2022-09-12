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Köy okulu öğrencisi Buse: Makine mühendisi olmak istiyorum

DHA

Köy okulu öğrencisi Buse: Makine mühendisi olmak istiyorum


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY´da yeni eğitim-öğretim yılı için açılış töreni düzenlendi. Karaören köyündeki ilk ve ortaokulda düzenlenen törende 8'inci sınıf öğrencilerinden Buse Ayhan, "Genelde aileler izin vermediği veya destek çıkmadığı için çocukların okuma hevesi kalmıyor. Ben okuyup makine mühendisi olmak istiyorum" dedi. 
Aksaray'da 4 bin 600 derslikte, 91 bin 745 öğrenci 2022-2023 eğitim-öğretim yılına başladı. Kent merkezine 20 kilometre uzakta Hasan Dağı eteklerindeki 1700 nüfuslu Karaören köyünde, 110 öğrencisi bulunan ilk ve ortaokulda da tören düzenlendi.
Anaokulu öğretmeni olmak istediğini belirten 8'inci sınıf öğrencisi Yaren Ayhan, "8 sınıfa geçtim ve 8'inci sınıfta ilk günüm, çok mutlu ve biraz da heyecanlıyım. Bence her kız çocuğu okumalı ve en azından liseyi dışarıdan dahi olsa bitirmeli" diye konuştu.
Makine mühendisi olmak istediğini dile getiren 8'inci sınıf öğrencisi Buse Ayhan ise "Maalesef bizim köyümüzde okuma gelişmedi. Genelde ailelerimiz izin vermediği veya destek çıkmadığı için çocukların okuma hevesi kalmıyor. Ben okuyup makine mühendisi olmak istiyorum. Herkesin bir meslek sahibi olması lazım" dedi.
Açılış törenine katılan öğrencilerin velilerinden Döndü Ayhan, kendisinin okula gidemediğini belirterek, "Kız ve erkek çocuğu eşittir. Ben doktora gittiğimde okuryazar olmadığım için zorluklar yaşıyorum. Kız çocuklarımız ileri de anne olacak. Ben tüm annelerin evlatlarını okutmalarını isterim. Ben okumamış biri olarak bundan çok çektim" dedi. 
'3 AİLEYİ İKNA ETTİM'
Karaören Ortaokulu Müdürü Salih Cayır da kızını okutmak istemeyen 3 aileyi ikna edip, çocuklarını okula göndermeyi sağladığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
''Köyümüze gurbetçiler çok fazla geliyor. Ailelerin erkek çocuklarını okutmak yerine yurt dışına alıp götürme yönünde bir düşünceleri var. Kız çocukları için de okulumuzda çok güzel çalışmalar yaptık. 3 aileyi ikna ettim." (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-09-12 15:17:27

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