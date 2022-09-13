Miras yüzünden kardeşini öldürdü (2)

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TUTUKLANDI

Aksaray'da babalarından miras kalan arsanın satışından elde edilen paranın paylaşımı sırasında çıkan tartışmada kardeşi Kenan Elçi´yi tabancayla başından vurarak öldüren Kemal Elçi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-09-13 18:27:30



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