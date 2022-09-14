Ayağında Polonyalı kuş gözlemcilerinin taktığı çip olan leylek tedavi edildi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da Tuz Gölü havzasında jandarma tarafından bitkin bulunan leylek tedavi edildi. Ayağından Polonyalı kuş gözlemcilerinin taktığı çip olan leylak, yeniden aynı bölgeye bırakıldı.
Eskil ilçesinde Eşmekaya beldesi yakınlarında jandarma ekipleri, yol kenarında bitkin halde leylek buldu. Leylek, ekipler tarafından Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi. Leyleğin ayağında Polonyalı kuş gözlemcileri tarafından takılan çip tespit edildi. Çip sayesinde leyleğin, Polonya'dan 2 bin 300 kilometre uçarak Tuz Gölü'ne ulaştığı saptandı. Leylek, tedavisinin ardından bugün yeniden Tuz Gölü havzasına bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-09-14 12:54:55
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