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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da bankaların önünde sosyal konut başvurusu kuyrukları oluştu

DHA

Aksaray'da bankaların önünde sosyal konut başvurusu kuyrukları oluştu


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da TOKİ tarafından gerçekleştirilecek sosyal konut projesinin başvuruları sürüyor. Ev sahibi olmak isteyenler, kamu bankalarının açılış saatlerinden önce, şubelerin önüne gelip uzun kuyruklar oluşturdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak 250 bin sosyal konut projesinin başvuruları sürüyor. Aksaray'da yapılacak 1200 konut için, halk, başvuru formlarıyla, bugün erken saatlerde bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Halil Çapalı, ev hayali kurduğunu belirterek, "Yaklaşık 25 yıldır kirada oturuyorum. Bu projeden de umutluyum. Bu yoğunlukta bekleyip şansımı deneyeceğim. Çocuklarımı okula bırakıp hemen bankaya geldim. Çok yoğunluk var. Birçok kişi sabah 06.00'da buraya gelmiş. Sırada gençler, yaşlılar ve engelliler de var" dedi.
Mehmet Satıcı ise 5 çocuk babası olduğunu söyleyerek, "Proje çok güzel, ben de yazılmak için geldim. İlçede benim evim var, onu oğluma verdim. Kendi şansıma yazıldım. Proje, dar gelirli vatandaşlar için çok güzel bir uygulama. İnşallah, buradaki evi olmayan vatandaşlarımıza çıkar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-09-15 14:29:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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