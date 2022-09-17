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Otomobilden açılan ateşle öldü

DHA

Otomobilden açılan ateşle öldü


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da motosikletli Yasin Kara (26), yanına yaklaşan otomobilden açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Yalnızceviz köyünde meydana geldi. Motosikletli bir kişi, iddiaya göre yanına yaklaşan otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu vuruldu. Silah seslerini duyan ve o yöne doğru giden köy muhtarı Yusuf Sarıkaya, yol üzerinde kanlar içerisinde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Muhtarın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Yasin Kara olduğu belirlenen kişinin göğsüne isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber de köye gelerek olay yerinde incelemede bulundu. Kara'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde terk edilmiş bir hafif ticari araç bulunurken, jandarma, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Evinin yakınlarında 3 el silah sesi duyduğunu belirten muhtar Yusuf Sarıkaya, "Hemen araçla olay yerine gelince terk edilmiş bir hafif ticari araç gördüm. Daha sonra yolun 300 metre ilerisinden 3 el silah sesi daha geldi. Burada bu kişiyi kovalayan araç hızla Aksaray istikametine kaçtı. Olay yerine geldiğimde tanımadığım kişi yaralı olarak yerde yatıyordu. Ölen kişi bizim köyden değil, kendisini tanımıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-09-17 01:54:58

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