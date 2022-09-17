Bahçesindeki su kuyusuna düşüp, öldü

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da evinin bahçesindeki yaklaşık 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen Hasan Yağdı (61), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Kalebalta köyünde meydana geldi. 5 çocuk babası Hasan Yağdı, müstakil evinde bahçeyi suladığı yaklaşık 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Yağdı'nın dengesini kaybetmesi sonucu kuyuya düştüğünü fark eden yakınları, durumu jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası Yağdı'yı içinde yaklaşık 3 metre su bulunan kuyudan çıkardı. Hazırda bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yağdı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yağdı'ın cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yağdı'nın yakınları evin önünde gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-09-17 17:46:39
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